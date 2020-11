Möchte Sarah Knappik (34) etwa schon bald im Ausland einen Neustart wagen? Durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel wurde die Blondine im Jahr 2008 bekannt. Auch wenn es damals nicht für den ersten Platz der Castingshow reichte, ist die Beauty inzwischen als erfolgreiches Model tätig. Im Netz nimmt die TV-Bekanntheit ihre Community regelmäßig in ihren Alltag mit. Jetzt überraschte sie ihre Fans jedoch mit einer Neuigkeit: Sarah möchte auswandern!

"Ich bin dabei, auszuwandern", ließ Sarah ihre Follower vor wenigen Tagen via Instagram wissen. Dazu teilte die Laufstegschönheit ein Selfie, auf dem sie an einer Strandbar zu sehen ist. Allzu viel will die 33-Jährige aber offenbar noch nicht über ihre Zukunftspläne verraten. "Erste Info. Es werden weitere Überraschungen und News folgen", warnte sie ihre Anhänger schon mal. Dass es Sarah in eine warme Region zieht, dürfte allerdings klar sein: In ihrer Story teilte sie bereits Schnappschüsse vom Faulenzen am Strand und einem atemberaubenden Sonnenuntergang am Meer.

Ihrer geplanten Auswanderung in warme, aber komfortable Gefilde müsste Sarah gewachsen sein – immerhin stellte sich der Reality-TV-Star Anfang 2011 sogar der Herausforderung des Dschungelcamps. Nach elf Tagen hatte Sarah den australischen Regenwald damals jedoch freiwillig verlassen.

