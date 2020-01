Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! geht morgen in die 14. Runde. Die ersten Camper wurden bereits vor wenigen Stunden in den australischen Urwald gebracht. Doch das Reality-Format steht dieses Jahr gehörig unter Beschuss. Viele Fans finden es unverantwortlich, dass RTL die diesjährige Staffel aufgrund der verheerenden Waldbrände nicht absagt. Nun äußert sich Sarah Knappik (33) dazu!

"Ich finde es sehr schade, dass angesichts der Buschbrände alles auf den Dschungel projiziert wird", erklärte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, die 2011 selbst an der Ekel-Show teilgenommen hatte, dass Camp aber nach mehr als zehn Tagen freiwillig verließ, im Interview mit t-online.de. Zudem äußerte sie sich weiter: "Das Dschungelcamp ist einmal im Jahr eine große Zusammenführung vieler Menschen – und das TV-Publikum freut sich da total drauf. Das ist wie die Fußball-WM der Unterhaltungsbranche." Die 33-Jährige sieht in der Sendung die Möglichkeit, "einfach mal in eine andere Welt einzutauchen".

Für Sarah ist es auch wichtig, dass die Angestellten vor Ort nicht ihren Job verlieren. Denn nicht nur die RTL-Mitarbeiter, sondern auch viele Einheimische würden für alle erdenklichen Versionen des Dschungelcamps ihr Geld verdienen und froh darüber sein, dass die Dreharbeiten nicht abgesagt werden. "Ich war vor Ort, ich weiß das! Deswegen ist es gut, dass die Show stattfindet", gab sie abschließend preis.

