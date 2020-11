Paola Maria (27) ist immer noch schwanger! Eigentlich sollte Anfang November das zweite Kind der Youtuberin und ihres Mannes Sascha Koslowski (33) das Licht der Welt erblicken. Und zuletzt schien es auch so, als könnte die 27-Jährige tatsächlich in den Wehen liegen, denn auf ihren Social-Media-Accounts war es ungewöhnlich still. Doch falsch gedacht – die Beauty meldete sich nun endlich wieder mit einem Update bei ihren Fans: Ihr Kind ist immer noch nicht da!

"Ja, es stimmt, das Baby ist immer noch in meinem Bauch! Mein Bauch ist mittlerweile unnormal groß, mein ganzer Körper ist geschwollen", erzählte Paola in ihrer Instagram-Story. Dabei seien längst alle Anzeichen da – auch Wehen. "Der letzte Schritt muss aber von ihm kommen, aber das passiert einfach nicht. Ich glaube, es fühlt sich so wohl, dass es gar nicht mehr ausziehen möchte", meinte sie traurig. Für Paola steht nun ein weiterer Frauenarzttermin an, bei dem auch geklärt werden soll, wie es nun weiter geht.

Der errechnete Geburtstermin für ihr zweites Kind war der 2. November. Und so langsam wünscht die Netz-Beauty sich das Ende ihrer Schwangerschaft sehnlichst herbei. "Ich liege nur im Bett und merke, dass ich so langsam an meine Grenzen komme", klagte die Hochschwangere. Denn ihr Bauch sei mittlerweile nicht nur riesig, sondern auch sehr schwer.

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

Instagram / diekoslowskis Paola Maria in der 28. Schwangerschaftswoche

