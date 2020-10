Wie geht es Paola Maria (27) so kurz vor der Entbindung ihres zweiten Kindes? Die YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski (33) warten sehnsüchtig darauf, dass Baby Nummer zwei endlich auf die Welt kommt. Eigentlich muss sich das Paar, das bereits 2017 Eltern eines Jungen namens Leonardo geworden ist, auch nicht mehr lange gedulden, da der errechnete Geburtstermin noch in dieser Woche ist. Bevor es nun aber so weit ist, gibt die baldige zweifache Mama ein Update und gesteht: Sie ist total müde!

"Diese Schwangerschaft frisst sozusagen meine letzten Reserven auf – und ich bin einfach nur noch erschöpft", offenbart die hochschwangere Paola in ihrer aktuellen Instagram-Story. Die gebürtige Italienerin erklärt weiter, dass sie "unglaublich müde" sei und sich deshalb auch momentan nicht mehr so regelmäßig im Netz melde, wie es ihre Follower sonst gewohnt sind.

Auch wenn die dunkelhaarige Schönheit gerade am Ende ihrer Kräfte angekommen ist, so berichtete sie vor ein paar Tagen dennoch glücklich: Ihrem Baby geht es wunderbar! "Der Kleine ist jetzt schon kräftiger als Leonardo bei seiner Geburt", plauderte die 27-Jährige voller Stolz aus.

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

Instagram / paola Paola Maria in ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / diekoslowskis Paola und Sascha Koslowski im Juli 2020

