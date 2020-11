Heute läuft schon die vierte Folge der siebten Staffel des beliebten RTL-Dating-Formats Die Bachelorette. Dort kann man der ehemaligen Love Island-Beauty Melissa (25) dabei zusehen, wie sie ein paar liebestolle Junggesellen vor den Kameras datet. Dafür hat die Schwäbin vor Drehbeginn ganz offensichtlich auch einige heiße Fummel geshoppt. So erschien sie vor einer Woche in einem eleganten weißen Hosenanzug zur Entscheidung. In Folge vier hatte die Single-Lady wieder ein Kleid an – und so sah dieses aus.

Die heutige Nacht der Rosen bestritt die Kampf der Realitystars-Dritte in einem blau-weiß gemusterten Minikleid. Obenrum hat das Kleidungsstück große Puffärmel und einen zünftigen Ausschnitt. Untenrum ist es dagegen sehr zeigefreudig und bedeckt gerade einmal so den Allerwertesten. Mit diesem sexy Auftritt bringt Melissa die verbliebenen elf Kandidaten sicher um den Verstand. Bei ihrem Einzeldate mit Daniel Häusle (25) trägt sie ein ähnlich geschnittenes Kleid in orange. Bei dem Anblick bekam der Schweizer offensichtlich Lust auf mehr.

Einer, der bei der Nacht der Rosen nicht mehr zittern musste, war Leander Sacher (23), denn er bekam bei seinem Einzeldate schon vorab eine Rose von Melissa überreicht. Doch jetzt seid ihr gefragt: Wie findet ihr den Bachelorette-Look aus Folge vier? Am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

