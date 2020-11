Anne Wünsche (29) muss für ihr Privatleben ordentlich einstecken. Die Influencerin ist seit wenigen Wochen von ihrem Freund Karim getrennt – und schon kurze Zeit später gab es neue Liebes-News: Sie solle bereits mit dem SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez anbandeln. Tatsächlich zeigten sich die Turteltauben erst vor ein paar Tagen knutschend im Netz. Auf einige Follower macht das neue Techtelmechtel der 29-Jährigen allerdings keinen guten Eindruck!

Ein Instagram-Nutzer wirft Anne vor, ihre Partner öfter als ihre "Unterwäsche" zu wechseln – diese Aussage kontert sie mit deutlichen Worten: "Also wenn du deine Unterwäsche so selten wechselst, bist du echt räudig." Doch auch andere Fans kritisierten das Dating-Verhalten der Influencerin. Das lässt sie sich nicht gefallen und stellt klar: "Hätte ich bei meinem Ex bleiben sollen, obwohl ich unglücklich war? Ich denke nicht. Wenn es nicht passt (und manchmal merkt man es erst nach einer gewissen Zeit), dann passt es nicht."

Sie könne einfach nicht nachvollziehen, warum ihre Community der Meinung sei, dass sie ständig einen neuen Mann an ihrer Seite habe. "Ich war sechs Jahre mit Henning zusammen, danach anderthalb Jahre mit Karim. Ständiger Partnerwechsel?", ergänzt sie verständnislos. Zudem sei es keine Schande, sich von jemanden zu trennen, wenn man merken würde, dass die Chemie einfach nicht mehr stimme.

Instagram / rubensixxpaxx Das SixxPaxx-Mitglied Ruben Rodriguez

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

