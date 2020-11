Elena Miras (28) hat genug! Wochen nach ihrer Trennung begann nun eine öffentliche Schlammschlacht zwischen ihrem Ex Mike Heiter (28) und ihr. Unter anderem warf der Love Island-Star ihr vor, dass sie angeblich zwei fremde Männer mit in den Urlaub mit Tochter Aylen genommen hat. Daraufhin kassierte die Schweizerin jede Menge fiese Kommentare im Netz. Jetzt schlägt sie zurück und stellt klar: Mike sei für Aylen gar kein richtiger Vater.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 28-Jährige jetzt ein Foto mit ihrem Töchterchen und schreibt dazu: "Ich entschuldige mich jetzt schon bei dir Schatz, dass es keinen anderen Weg mehr gab, außer auch mal was zu sagen." Sie werde sie immer beschützen und verspreche ihr, dass es ihr nie an etwas fehlen werde. "Ich bin froh, dass du nichts vermisst, weil es einfach noch nie da war", betont sie weiter. Damit spielt sie wohl auf Mike an, der seiner Vaterrolle ihrer Meinung nach wohl nie gerecht wurde. "Nicht jeder Erzeuger verdient den Titel Vater", schimpft sie weiter.

Schon im Interview mit RTL behauptete Elena, dass ihre kleine Familie für den Influencer nicht immer Priorität hatte: "Er hat nie das Interesse gezeigt, das er haben müsste. Er war oft im Fitnessstudio unterwegs, das war sein Leben." Sie habe ihn häufig daran erinnern müssen, sich auch mal bei Aylen zu melden.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Mai 2020

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Mike Heiter und Elena Miras

Anzeige

Findet ihr es richtig, dass Elena das Thema so öffentlich anspricht? Nein, das geht niemanden etwas an. Ja, absolut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de