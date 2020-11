Followerregen für Ruben Rodriguez! Der SixxPaxx-Stripper soll der neue Mann an der Seite von Anne Wünsche (29) sein. Auf Social Media geben die beiden der Gerüchteküche fast täglich Futter. So schwärmte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin gerade erst von ihrem tollen Partner. Ob es sich dabei wirklich um Ruben handelt, scheint zahlreiche Fans berennend zu interessieren. Innerhalb von zwei Wochen – seitdem über eine Beziehung der beiden getuschelt wird – hat sich seine Followerzahl bereits verdoppelt!

Ein Instagram-Star war Ruben bisher nicht. Gelegentlich teilt er Fotos von seinem Stripper-Job, private Einblicke gibt es aber nur selten auf seinem Profil zu sehen. Ob sich das bald ändern wird? Während ihm Ende Oktober 8.000 User auf der Foto- und Videoplattform folgten, sind es nun bereits über 17.000 – Tendenz steigend! Täglich kommen weitere tausend dazu.

Und das Folgen könnte sich lohnen. Immerhin teilte der zukünftige Vater gerade erst ein Video, in dem er Anne beim Kochen erschreckt. Und auch ein Kuss-Clip mit der Influencerin war bereits in seiner Story zu sehen. Dass sie also auch in Zukunft in dem einen oder anderen Post des Tänzers auftaucht, ist äußerst wahrscheinlich.

Anzeige

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez, SixxPaxx-Stripper

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2020

Anzeige

Instagram / rubensixxpaxx Ruben Rodriguez im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de