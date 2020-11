Na, da dürfte sich aber jemand ziemlich geehrt fühlen! Jacky Wruck hatte sich schon während der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel großer Beliebtheit bei den Zuschauern erfreut – und das macht sich an ihrem heutigen Ehrentag natürlich auch bemerkbar. Anlässlich ihres 22. Geburtstages erreichen den hübschen Rotschopf zahlreiche Glückwünsche: Aber nicht nur sind viele Ex-GNTM-Girls und Kolleginnen aus der Branche unter den Gratulanten – sondern auch der Bürgermeister ihrer Heimatstadt!

"Ich wünsche dir für dein neues Lebensjahr viele kleine Glücksmomente, die dir große Freude bringen", heißt es in einem Brief des Bürgermeisters, den Jacky auf Instagram veröffentlicht hat. Dabei findet das Oberhaupt schmeichelnde Worte für das Model – in dem Schreiben heißt es: "Bewahre dir die Fähigkeit, die alltäglichen Wunder jeden Tag neu zu erkennen und zu genießen. Das ist die beste Grundlage für ein zufriedenes und glückliches Leben."

Diese Nachricht aus dem Rathaus wird Jacky bestimmt ein stolzes Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. "Ich danke meiner tollen Heimat und einem einzigartigen Bürgermeister", kommentierte die Siegerin der 15. GNTM-Staffel ihre große Freude auch schon auf der Fotoplattform. Was sagt ihr zu diesen besonderen Glückwünschen? Nehmt an der Umfrage teil!

