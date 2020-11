Iris Klein (53) packt neue Details zu den Streitereien im Sommerhaus der Stars aus! Schon kurz nachdem die Auswanderin und ihr Mann Peter Klein in die Reality-TV-WG eingezogen waren, sollte es ungemütlich werden: Durch die Anwesenheit ihres Mallorca-Nachbars Andreas Robens entfachte ein alter Streit zwischen den beiden von Neuem. Unter anderem hatte der Fitnessstudiobesitzer die 53-Jährige im Netz als "Miss Piggy" bezeichnet – diese Kritik an ihrer Figur hatte sie hart getroffen. Dennoch war Andreas nicht der einzige Sommerhaus-Kontrahent, der Iris die Beleidigung an den Kopf geworfen hat...

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Mama von Daniela Katzenberger (34) nun einige Fragen rund ums Sommerhaus. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, ob sie nach der Show noch Kontakt zu Annemarie Eilfeld (30) aufnehmen würde. "Niemals", betonte Iris daraufhin. "Sie war die Einzige, die nach der Sendung weiter rumgepöbelt hat und mich auch 'Miss Piggy' genannt hat, weil ich ihren wundervollen Freund nicht kennenlernen wollte", schilderte sie weiter. "Ich kann so arrogante Menschen nicht ab. Punkt."

Auch mit Andreas und seiner Frau Caro sollte Iris nach dem Sommerhaus nicht mehr warm werden. Nach deren Sieg stichelte sie in ihrer Instagram-Story: "Von 50.000 Euro kann man sich keinen Charakter oder ein gutes Herz kaufen." Hättet ihr gedacht, dass auch nach der Show noch so viel Groll zwischen den Kandidaten herrscht? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW Iris Klein, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

Anzeige

TVNOW Caro und Andreas Robens bei der Sommerhaus-Reunion

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de