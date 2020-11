Langeweile kommt bei ihr wirklich nicht so schnell auf! Rebel Wilson (40) machte in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem mit ihrer erstaunlichen Body-Transformation Schlagzeilen. Zurzeit versucht die Pitch Perfect-Darstellerin allerdings, ein bisschen abzuschalten und gönnt sich eine kleine Auszeit. Doch auch in ihrem Kurz-Urlaub ist kein Stillstand angesagt: Rebel unternimmt während ihres Mexiko-Trips eine actionreiche Tour mit einem Quad!

Auf dieses Abenteuer nahm die 40-Jährige ihre Fans am Donnerstag in ihrer Instagram-Story sogar mit. In einem lässigen Outfit präsentiert die Schauspielerin stolz das rasante Gefährt, mit dem sie herumgerast ist. "Schaut, das ist mein Buggy. Gleich heißt es: Australien gegen Großbritannien", kündigte Rebel das kleine Quad-Rennen am Strand von Mexiko mit ihrem Kumpel Anthony Middleton an. Doch die beiden haben sich nicht nur spaßeshalber in das Abenteuer gestürzt: Gemeinsam stehen die Hollywood-Beauty und der Extremsportler für eine neue Ausdauer-Show namens "Straight Talking" vor der Kamera.

Doch etwas Entspannung darf auch bei Rebel natürlich nicht fehlen. Erst vor wenigen Tagen teilte die Leinwandheldin ein total niedliches Strandbild mit ihrer jüngeren Schwester Annachi. Auf der Aufnahme posieren die beiden strahlend in den gleichen Badeanzügen und wirken dabei äußerst relaxt. Verfolgt ihr aktuell ihren Urlaub in Mexiko? Stimmt in der Umfrage ab!

