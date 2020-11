Wächst Henrik Stoltenberg der aktuelle Shitstorm über den Kopf? Nachdem sich der ehemalige Love Island-Kandidat auf Instagram zusammen mit fünf Reality-TV-Girls über das öffentliche Trennungs-Statement seiner Verflossenen Sandra Janina lustig gemacht hatte, hagelt es viel Kritik. Reality-Sternchen Walentina, die ebenfalls in dem "Parodie-Video" zu sehen ist, betonte in einer Live-Session, dass ihr und auch Henrik die negativen Nachrichten gar nichts ausmachen würden. Doch beide ziehen jetzt online Konsequenzen, die eher für das Gegenteil sprechen.

Seit Kurzem haben einige der Beteiligten, die in dem Skandal-Video mitwirkten, auf Instagram ihre Kommentarfunktion ausgestellt – so auch Henrik. "Ist ihm wohl nicht so wohl bekommen das Ganze", spekuliert Sandras gute Freundin Mila, die Henrik von "Love Island" kennt, in ihrer aktuellen Instagram-Story. Und auch die Fotos der anderen Beteiligten der besagten "Parodie" lassen sich nicht mehr kommentieren. Ex on the Beach-Teilnehmerin Walentina oder auch Köln 50667-Darstellerin Paulina Ljubas (23) scheinen sich mit den Followern nicht auseinandersetzen zu wollen.

Immerhin, die Soap-Darstellerin ist bislang die Einzige, die sich öffentlich entschuldigt hat. Es sei nie ihre Absicht gewesen, jemanden öffentlich zu demütigen und zu verletzen. Es tue ihr leid und das Video sei nur für private Zwecke gewesen, betonte Paulina in ihrer Instagram-Story.

