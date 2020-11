Pulli und Jogginghose: So herrlich normal zeigte sich Heidi Klum (47) am Donnerstag mit ihrem Hund in Berlin! Seit Ende Oktober residiert die Germany's next Topmodel-Chefin mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (31) und ihrem Kids-Quartett in Berlin-Mitte. Im Elfenbeinturm befindet sich die Familie aber nicht, immer wieder gehen sie vor die Tür, machen Sightseeing-Touren oder kaufen wie Normalsterbliche ein. Auch Heidis Wolfshund Anton macht die Reise mit und das große Tier will natürlich Gassi geführt werden: Das erledigte das Model jetzt höchstpersönlich in einem total legeren Outfit!

Zusammen erkundeten Heidi und Anton einen Berliner Park, wie zwei neue Fotos auf Heidis Instagram-Account zeigen. Als Fotografin könnte ihre Tochter Leni (16) fungiert haben, die in anderen Clips von diesem Tag zu sehen ist. Für den Spaziergang war Heidi in eine lockere Hose und einen passenden Pullover geschlüpft. Dazu hatte die TV-Jurorin eine gelbe Mütze und schwarze Boots kombiniert – mit diesem Look dürfte sie in Berlin nicht allzu sehr aufgefallen sein.

Anders war dies Mitte der Woche, als Heidi zusammen mit ihrer Mutter einkaufen war. An einem frischen Novembertag hatte sich die 47-Jährige für ein bauchfreies Outfit, bestehend aus einer Leggings und einem Sport-BH im Leoparden-Muster, entschieden. Ob sie sich schon die nächsten Styles auf dem Kurfürstendamm aussucht? Dort ist sie zumindest laut ihrer Instagram-Story nach dem Gassigehen hingefahren.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Hund Anton in Berlin im November 2020

Instagram / heidiklum Heidi und Erna Klum am Brandenburger Tor

Getty Images Heidi Klum, TV-Bekanntheit

