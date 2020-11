Seit einigen Tagen machen Heidi Klum (47), ihr Mann Tom Kaulitz (31) und ihre vier Kinder gemeinsam Berlin unsicher. Die Familie wird in den kommenden Wochen in der Hauptstadt wohnen, da in diesem Jahr die Dreharbeiten zur kommenden Germany's next Topmodel-Staffel wohl in Deutschland stattfinden werden. Neben den beruflichen Verpflichtungen nimmt sich das Model aber auch ausgiebig Zeit für etwas Sightseeing, wie nun brandneue Aufnahmen beweisen.

Eigentlich ist Heidi an Halloween immer wegen ihrer Grusel-Sause komplett verplant – doch in diesem Jahr ist eben alles anders. Anstatt sich für ihre legendäre Party herrichten zu lassen, verbrachten die 47-Jährige und ihre Liebsten den Samstag im Deutschen Bundestag. In ihrer Instagram-Story teilte sie einige Eindrücke des Ausflugs und zeigte sich ganz begeistert von der 23 Meter hohen und 40 Meter breiten Glaskuppel des Reichstagsgebäudes. Während Heidi den Besuch in Videos festhielt, hatte Tochter Leni (16) offenbar mächtig Spaß dabei, die Storys ihrer berühmten Mutter zu crashen: Immer wieder sprang sie tanzend ins Bild und machte alberne Faxen.

Damit war die Touri-Tour aber noch längst nicht vorbei. Gemeinsam mit ihrer Mutter Erna posierte Heidi im Anschluss bei Regenwetter vor dem Brandenburger Tor. Danach ging es zum legendären Berliner Club Berghain, wo aktuell jedoch keine ausgelassenen Partys gefeiert werden. Bis Ende Oktober gab es dort stattdessen eine Ausstellung zu sehen.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Cfda Fashion Awards 2019

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Oktober 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi und Erna Klum am Brandenburger Tor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de