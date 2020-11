Klingt lustig – ist es aber nicht! Joey Kelly (47) ist bekannt für seinen Hang zum Extremsport und für seine abenteuerlichen Trips rund um die Welt. Ein guter Freund von ihm ist Rammstein-Sänger Till Lindemann (57). Zusammen machten sie vor einiger Zeit eine gefährliche Bootstour durch das Amazonasgebiet in Südamerika. Dabei soll es laut den beiden Musikern zu einigen brenzligen Begegnungen mit der Tierwelt gekommen sein. Joey wurde einmal sogar von einem wilden Tier in sein bestes Stück gebissen.

Im Interview mit Playboy erzählte Till von dem schmerzhaften Erlebnis seines Abenteuer-Buddys: "Joey wurde von einem Piranha in den Schwanz gebissen." Doch das soll nicht das einzige Fleisch gewesen sein, auf das es die Raubfische an Joey abgesehen hatten. Das Kelly Family-Mitglied kommentierte: "An den Schenkeln haben sie mich auch erwischt." Die Attacke soll stattgefunden haben, als die Künstler sich nur kurz in einer Lagune abkühlen wollten.

Die beiden Künstler lieben es trotzdem weiterhin, miteinander zu verreisen. Sie seien wie ein altes Ehepaar, scherzten sie im Gespräch. Auch 2017 hatten sie schon einmal eine Kajak-Tour auf dem Yukon River in Alaska gemacht. Am 17. November wird außerdem der bereits zweite gemeinsame Bildband "Amazonas" von Joey und Till erscheinen, in dem sie Einblicke in ihre spannende Amazonas-Reise ermöglichen.

Ralph Orlowski/GettyImages Joey Kelly, Extremsportler

Instagram / joeykelly.official Die Kelly Family bei einem ihrer Comeback-Konzerte Anfang 2020

Getty Images Till Lindemann und Joey Kelly bei der Präsentation ihres ersten Bildbandes "Yukon" auf der Frankfurt

