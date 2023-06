Wow! Dieser Promi ist bei neuer "7 vs. Wild"-Staffel dabei!

Was für ein Knaller! Für die neue Ausgabe des erfolgreichen Formats "7 vs. Wild" fordert Produzent Fritz Meinecke derzeit wieder so einige Stars heraus, sich dem Abenteuer zu stellen. Im Rahmen der Survival-Show müssen die Teilnehmer völlig auf sich allein gestellt versuchen, in der Wildnis zu überleben und sich dabei einigen Challenges stellen – dieses Jahr nicht mehr einzeln, sondern in Teams. Nun haben zwei weitere Promis zugesagt – und einer von ihnen ist ein ziemlich bekannter Musiker!

Das neue Team verkündet Fritz wie üblich auf seinem YouTube-Kanal. Nachdem einige der von ihm vorgeschlagenen Kandidaten abgesagt haben, gibt es nun die ersten Nachrücker. Die zwei neuesten Teilnehmer sind dabei ein ziemlicher Knaller. Teil der neuen Staffel wird nämlich kein Geringerer als Joey Kelly (50)! Mit dem Musiker gemeinsam antreten wird der "TerraX"-Moderator Andreas Kieling (63). Beide haben definitiv Erfahrung mit Herausforderungen in der gnadenlosen Natur.

Joey erlangte Bekanntheit als Mitglied der bekannten Kelly Family. Mittlerweile ist dem 50-Jährigen wohl kaum eine Herausforderung zu extrem. Er lief bereits Marathons durch die Wüste, Iron Mans und wanderte bis zum Südpol. Außerdem überlebte er zehn Tage auf einer einsamen Insel. Auch Andreas ist die Natur als Tierfilmer nicht fremd. Dass er während eines Drehs einen Bärenangriff überlebte, verschaffte ihm traurige Bekanntheit.

