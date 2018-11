Joey Kelly (45) gilt als Sportskanone seiner Familie. Seit Jahren ist der Musiker für seine Liebe zum Ausdauersport bekannt. Dem 45-Jährigen fallen immer wieder neue Ideen ein, um an seine persönlichen Grenzen zu stoßen. Im kommenden Jahr möchte sich der TV-Star einen Lebenstraum erfüllen. Mit einem VW-Bulli aber ohne Geld für Verpflegung und Benzin will Joey von Deutschland in die chinesische Hauptstadt Peking reisen!

Bevor die Reise im Juni 2019 beginnen kann, wird der Oldie, der aktuell noch fahruntüchtig ist, in Hamburg auf Vordermann gebracht. Der Kleintransporter wurde von dem Sportler höchstpersönlich mit einem Abschlepper von Süddeutschland in die Werkstatt gefahren. "Ich bin die ganze Nacht gefahren. Der T1 ist für mich das schönste Auto der Welt", verrät der Musiker gegenüber Bild. Schon Monate vor der Abfahrt kann das Kelly Family-Mitglied den Beginn seines Abenteuers kaum abwarten. „Wir werden 12.000 bis 14.000 Kilometer unterwegs sein. Das wird Abenteuer pur!“ Aber wie plant der 45-Jährige, ohne finanzielle Mittel in Peking anzukommen? Mit Mini-Jobs will der Musiker unterwegs Geld verdienen.

Der Kelly Family-Star wird die Fahrt nach China nicht alleine antreten. Sein ältester Sohn Luke wird ihn bei dem Abenteuer begleiten. Genau wie sein Vater ist der 18-Jährige begeisterter Ausdauersportler und lief bereits seinen ersten Marathon. Im vergangenen Sommer machte der Kelly-Spross zusammen mit Papa Joey eine Segeltour auf der stürmischen Ostsee.

