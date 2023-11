Zweiter Sieg in Folge! Dieser Promi gewinnt die 15. Wok-WM

Bleibt Joey Kelly (50) ungeschlagen? Heute flimmerte wieder die berühmt-berüchtigte Wok-WM über die Bildschirme. Im vergangenen Jahr war das TV-Spektakel nach einer siebenjährigen Pause erstmalig wieder ausgestrahlt worden. Während einerseits Teams aus Prominenten gegeneinander antreten, gehen auch Stars im Einer-Wok ins Rennen. In dieser Kategorie konnte sich Joey im vergangenen Jahr den Pott holen. Doch wer gewinnt die Wok-WM in diesem Jahr?

Der Gewinner der vergangenen Ausgabe kündigte bereits an, dass die Konkurrenz in diesem Jahr stärker als im vergangenen sei. Doch seine Sorge war scheinbar unberechtigt, denn Joey kann sich zum wiederholten Male den Sieg holen! Bereits in der ersten Runde konnte der Musiker sich einen großen Vorsprung sichern. Aber auch im zweiten Durchgang fuhr er den Zweit- und Drittplatzierten Armin Zöggeler (49) und Sophia Thiel (28) davon. Dabei ist Armin sogar zweifacher Olympiasieger im Einsitzer-Rennrodel!

Nicht bloß in diesem und im vergangenen Jahr ging Joey als Sieger hervor. Auch 2006 und 2014 war er den Eiskanal am schnellsten im Einzel-Wok hinuntergeschlittert. Außerdem verzeichnet Joey nicht nur allein große Erfolge, auch mit seinem Team rutschte er bereits mehrmals im Vierer-Wok am schnellsten über die Ziellinie.

Anzeige

Getty Images Joey Kelly im Juli 2021

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige

Getty Images Armin Zöggeler bei Olympia 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de