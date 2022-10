Krebstod: Das hätte Joey Kellys Mutter noch retten können!

Joey Kelly (49) lässt schmerzvolle Erinnerungen Revue passieren. Momentan dürfen die Fans der Kelly Family vor den Bildschirmen die musikalische Familie in ihrer Dokusoap "The Kelly Family – die Reise geht weiter" begleiten. Dabei teilen die Brüder und Schwestern nicht nur Geschichten aus ihrer Karriere, sondern geben auch sehr intime Details preis. In der neuesten Folge der Soap erinnern sich Joey und seine Geschwister an ihre Mutter...

Barbara-Ann Kelly verstarb im Jahr 1982 an Brustkrebs – sie wurde gerade einmal 36 Jahre alt. Ein schrecklicher Schicksalsschlag für Joey, wie er in "The Kelly Family – die Reise geht weiter" klarmachte: "Meine Mutter ist gestorben, als ich neun Jahre alt war." Das frühe Ableben seiner geliebten Mutter macht dem Sänger offenbar bis heute zu schaffen. Die US-Amerikanerin wurde mit Krebs diagnostiziert, als sie gerade mit ihrem jüngsten Sohn Angelo (40) im fünften Monat schwanger war. "Sie haben gesagt. 'Du hast eine Chance, wenn der Angelo abgetrieben wird'", offenbarte Joey diesbezüglich unter Tränen.

Seine Mutter entschied sich allerdings gegen eine Abtreibung und brachte wenig später ihr fünftes Kind zur Welt. Sie verstarb nur elf Monate später. Auch heute noch fällt es Joey schwer, über diesen schrecklichen Verlust zu sprechen – doch die Erinnerungen an Barbara als liebevolle Mama behalte er immer in seinem Herzen. "Sie machte alles für ihre Kinder. Sie hat ihr Leben für ihr Kind gegeben", erklärte Joeys Schwester Caroline.

