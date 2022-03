Die Let's Dance-Kandidaten werden auch in Show zwei wieder von ihren Liebsten und prominenten Gästen im Studio-Publikum angefeuert! Gerade startete die zweite Wettkampfausgabe der beliebten RTL-Tanzsendung – aufgrund von Krankheit wird Schauspieler Hardy Krüger Jr. (53) mit der in der Woche zuvor ausgeschiedenen Blaublüterin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) ersetzt. Neben Familienangehörigen finden sich heute auch wieder einige VIPs auf den Zuschauerrängen!

Die "Let's Dance"-Familie feiert nicht nur die Rückkehr der Adelstochter Lilly, auch ein echter König nimmt heute auf einem der begehrten Studio-Sitze platz: Dschungelcamp-Sieger Filip Pavlovic (27) ist da – in muskulöser Begleitung. Zusammen mit Best Buddy Mischa Mayer (30) gönnt er sich die Show. Doch damit nicht genug: Auch Vorjahreskandidat Nicolas Puschmann (30) stattet der "Let's Dance"-Crew einen Besuch ab – in der ersten Reihe versteht sich. Außerdem dabei: Extremsportler Joey Kelly (49) mit seiner Ehefrau Tanja Niethen-Kelly.

Natürlich versammelt sich auch einmal mehr die prominente Verwandtschaft der Kandidaten. Die Ochsenknechts bilden dabei mal wieder die Mehrheit: Für Cheyenne (21) ist wieder ihr Verlobter Nino Sifkovits am Start, aber auch Ex-"Let's Dance"-Wettstreiter und Bruder Jimi Blue (30) sowie Mama Natascha (57). Für Mike Singer (22) sitzt seine bezaubernde Freundin Sophie Lilian Marstatt im Saal. Riccardo Basile (30) wird einmal mehr von seiner Freundin und einstiger Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn (30) supportet. Mama Marilena ist auch mit von der Partie.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Oktober 2021

Getty Images Joey Kelly mit seiner Ehefrau Tanja

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Instagram / sophiemarstatt Sophie Lilian Marstatt, Influencerin

Getty Images Clea-Lacy Juhn bei einer Show von Marina Hoermanseder

