Wieder der Schnellste: Dieser Promi gewinnt die Wok-WM!

Er rodelte sich zum Sieg! Seit 2009 begeistert die Wok-WM die Wintersport-Fans. Nach einer siebenjährigen Pause fuhren die Prominenten endlich wieder die Rennrodel-Bahn in Winterberg hinunter, um sich den Titel als Wok-Weltmeister zu ergattern. Zehn Kandidaten kämpften um den Sieg – doch nur für einen hat es am Ende gereicht. Das ist der Gewinner der Wok-WM 2022 in der Einer-Wok-Kategorie!

Das in ProSieben ausgestrahlte Sportevent hatte dieses Jahr sein Comeback – mit dabei war auch ein richtiges Urgestein im Küchengerät-Rodeln. In der Einer-Wok-Kategorie musste sich Musiker Joey Kelly (49) gegen neun weitere Stars durchsetzten. Bereits in der ersten Runde konnte er sich mit großem Abstand einen Vorsprung ergattern. Im zweiten Anlauf startete Joey von der letzten Position, was jedoch kein Problem für den Extrem-Sportler war. Am Ende konnte er sich noch vor Musiker Lucas Cordalis (55) und YouTuberin Jolina Mennen (30) den umkämpften Titel schnappen.

Bereits mehrfach durfte Joey die Sieger-Tribüne besteigen. 2006 und 2014 rodelte er die Bahn am schnellsten hinunter, zwei weitere Male gewann er die Goldmedaille im Vierer-Wok. Auch in diesem Jahr trat der Kelly Family-Star zusammen mit seinen Söhnen Luke, Gabriel und Leon im Team Irland in der Kategorie an.

ActionPress Joey Kelly im Oktober 2020

Getty Images Joey Kelly im Juli 2021

Getty Images Joey Kelly, Musiker

