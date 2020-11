Mittlerweile bereut Paulina Ljubas (23) ihr Verhalten gegenüber Sandra Janina! Die Köln 50667-Darstellerin hatte gerade für Negativschlagzeilen gesorgt. Gemeinsam mit Ex-Love Island-Kandidat Henrik Stoltenberg und einigen anderen TV-Sternchen äffte sie Henriks Ex Sandra Janina in einem Social-Media-Clip nach und machte sich über die Gefühle der Blondine lustig. Dafür bekam die Schauspielerin einen heftigen Shitstorm. Im Netz entschuldigt sich Paulina jetzt für das Parodie-Video.

In ihrer Instagram-Story erklärt die 23-Jährige, dass die ganze Sache ihr mittlerweile sehr leidtue. Das Video sei nur ein Spaß gewesen und nie für die Öffentlichkeit gedacht. "Dennoch ist mir bewusst, dass es verletzend ist. Und das ist sehr respektlos und das ist absolut kein Verhalten, das in Ordnung ist. Und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen", meinte sie. Dass viele ihrer Follower ihr jetzt Mobbing vorwerfen, kann Paulina allerdings nicht nachvollziehen. "Dennoch muss ich dazu sagen, ich habe Sandra nachgeäfft in einem Satz, den sie selbst gesagt hat. Was für mich persönlich nichts mit Mobbing zu tun hat. Ich würde niemals eine andere Person fertigmachen oder mobben [...] Dennoch ist es nicht in Ordnung, was ich gemacht habe", verteidigte sie sich.

Während Paulina sich inzwischen sehr reumütig zeigt, sehen andere Beteiligte den Vorfall deutlich lockerer. Ex on the Beach-Star Walentina Doronina kann den Ärger ihrer Follower – und auch Sandras wütende Reaktion – so gar nicht verstehen. "Der kleine Joke, der anscheinend ja so eine Riesenwelle geschoben hat hier im Netz, artet ja gerade aus. Ist mir aber auch scheißegal auf gut Deutsch gesagt. Und wenn die Ex-Freundin von Henrik meint, uns alle als Plastik-Bitches zu bezeichnen, dann kann sie das gerne machen. Denn wir waren nicht beleidigend und man sollte sich immer an die eigene Nase packen, oder?", wettert sie in ihrer Story.

Paulina, Julia, Henrik, Melanie und Walentina

Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

Walentina Doronina

