Sarah Lombardi (28) und Julian Büscher (27) schweben auf Wolke sieben! Am Donnerstagabend sorgte die Musikerin für die Liebesüberraschung der Woche: In einer Fragerunde auf Social Media enthüllte die einstige DSDS-Kandidatin, dass sie sich ganz heimlich mit ihrem Freund Julian verlobt hat. Weitere Details zum Kniefall gab die Beauty nicht preis. Nun reagierte auch ihr Ex auf die süßen News: Was sagt Pietro Lombardi (28) zu Sarahs Verlobung?

Nachdem er sich zunächst bedeckt gehalten hatte, brach der Sänger gegenüber Bild sein Schweigen. Der "Phänomenal"-Interpret erklärte: "Ich wünsche den beiden nur das Beste!" Im Hinblick auf die Zukunft der Turteltauben fügte er noch hinzu: "Viel, viel Liebe und viele gesunde Kinder!"

Wann genau Sarah und Julian sich verlobt haben, verrieten die werdenden Eheleute bisher nicht. Jedoch vermuteten ihre Fans bereits vor einigen Wochen, die Influencerin werde wieder heiraten – denn Sarah hatte sich während ihres Urlaubs auf den Malediven mit einem verdächtigen Ring am Finger gezeigt.

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Fußballer Julian Büscher

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Getty Images Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

