Sylvie Meis (42) legte bei The Masked Singer einen absoluten Überraschungsauftritt hin! Nicht nur, dass keiner damit gerechnet hatte, dass das glamouröse Model überhaupt an der ulkigen Rateshow teilnehmen würde – obendrauf präsentierte sie sich bei ihrer Enthüllung zur Abwechslung mal komplett ungestylt! Da die schöne Moderatorin es liebt, sich stark zu schminken und aufwendige Frisuren zu tragen, bekommen ihre Fans sie nur selten so naturbelassen zu Gesicht. Doch bei dieser Gelegenheit fiel auf: Sylvie hat sich seit ihrem Karrierestart vor knapp 20 Jahren eigentlich kaum verändert!

Als Beweis zeigt Promiflash mal ein paar alte Fotos der Niederländerin. Hier sieht man Sylvie in den Jahren 2003 und 2004 – damals stand sie für die kultige Soap "Costa!" vor der Kamera. Die Rolle der Barfrau Ice sollte ihr Karrieredurchbruch sein. Auffällig ist: Damals setzte die Dessous-Designerin noch auf einen wesentlich natürlicheren Look als sie ihn inzwischen bevorzugt. Ansonsten ist aber kein großer Unterschied zu heute zu erkennen. Nicht einmal bei der Figur, denn: Sylvie ist nach wie vor in absoluter Topform!

Apropos "Costa!" – wie Sylvie nach ihrer Enthüllung als Alpaka gegenüber Promiflash verriet, wurde ihre Zeit bei der Serie in eines ihrer "The Masked Singer"-Indizienvideos eingebaut: An einer Stelle war nämlich die Flagge von Costa Rica zu sehen. Erinnert ihr euch noch an Sylvies Szenen in der Soap? Stimmt unten ab!

SUNSHINE / Actionpress Sylvie Meis bei den Dreharbeiten für "Costa", 2003

SUNSHINE / Actionpress Sylvie Meis im Jahr 2004

Getty Images Sylvie Meis, TV-Bekanntheit

