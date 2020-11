Wenn das mal nicht ein interessanter Vergleich ist! Till Lindemann (57) und seine Band Rammstein sind aus der internationalen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Bereits seit Jahrzehnten feiern sie große Erfolge – nicht nur in Deutschland, sondern sogar in den USA – und schaffen es bis heute, immer wieder mit ihren Texten und Videos zu schockieren. Und ein Ende scheint noch lange nicht in Sicht. Leadsänger Till machte seiner Gruppe jetzt eine Liebeserklärung der besonderen Art.

In der Dezember-Ausgabe des deutschen Playboy sprach Till über seine musikalischen Erfolge und verriet, was die Band zusammenhält: "Rammstein ist wie eine alte Ehe, da kann man nicht mehr loslassen." Und der 57-Jährige ging mit seinem Vergleich noch weiter ins Detail: "Die Kinder sind aus dem Haus, aber die Frau ist noch da, richtig sexy ist sie nicht mehr, aber ich liebe sie."

Im Interview gab Till auch zu, dass ihm der Erfolg von Rammstein hin und wieder sogar Angst mache. "Es bringt Verantwortung mit sich und extremen Druck. Da kommen auch Versagensängste auf: Können die Shows stattfinden, bleibst du gesund, funktioniert das alles?", gestand der "Sonne"-Interpret auch in Bezug auf die aktuelle Gesundheitslage.

ActionPress Rammstein bei der Weltpremiere des Films "Rammstein: Paris"

UPPA / face to face / ActionPress Till Lindemann bei einem Rammstein-Konzert in Dänemark 2017

Getty Images Rammstein in Berlin

