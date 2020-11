Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) kommen einfach nicht zur Ruhe! Das ehemalige "Love Island"-Traumpaar hat vor Kurzem entschieden, nicht mehr gemeinsam durchs Leben zu gehen – und die Trennung entwickelt sich nun zu einem waschechten Rosenkrieg. Auf Social-Media lässt keiner der beiden ein gutes Haar an dem jeweils anderen. Nachdem Mike vor wenigen Tagen ein ausgiebiges Statement zu dem Thema abgegeben hat, meldet sich nun auch Elena wieder zu Wort – und macht eine klare Ansage!

"Uns geht es soweit sehr gut. Ich lasse mich auf keinen Fall fertigmachen", erklärt die 28-Jährige gelassen in ihrer Instagram-Story. Sie selbst kenne die Wahrheit hinter dem ganzen Streit und das sei alles, was zählt. Auch an ihre Hater hat sie eine deutliche Message: "Ich genieße meinen Urlaub so krass." Mit gespielt trauriger Stimme erzählt Elena schließlich, dass sie Hassnachrichten bekommt – drückt daraufhin aber einen Kussmund in die Kamera: Elena lässt sich davon wohl nicht unterkriegen.

Die Trennung ist allerdings nicht die Erste für das Ex-Paar. Bereits 2018 war schon einmal Schluss, während Elena mit der Kleinen schwanger war. Mike hatte damals wohl lieber Zeit mit Freunden und dem Feiern verbracht als mit seiner schwangeren Partnerin. Beim ersten Mal gab es ein Liebes-Comeback, doch davon kann man in diesem Fall wohl nicht mehr ausgehen.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras, Influencerin

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter

