Da scheint Rebel Wilson (40) wohl ihren Mister Right gefunden zu haben! Bei der Schauspielerin könnte es momentan kaum besser laufen: Nicht nur in beruflicher Hinsicht ist sie erfolgreich. Auch ihr Privatleben lässt aktuell nicht viel Raum für Unzufriedenheit. Rebel arbeitet überaus erfolgreich an ihrer Body-Transformation und hat zudem seit einiger Zeit einen neuen Mann an ihrer Seite. Mit ihrem Lover Jacob Busch (29) zeigte sie sich in der vergangenen Zeit immer wieder ganz vertraut – und tatsächlich soll sich die Romanze jetzt zu einer richtig ernsten Liebesgeschichte entwickeln!

Laut eines Hollywood Life-Insiders würde das Verhältnis stetig besser werden: "Die Dinge laufen immer noch ziemlich gut zwischen Jabob und Rebel. Sie machen fast alles gemeinsam", heißt es aus dem Umkreis des Paares. "Sie sind beide total verrückt nacheinander und es scheint so, als würde es ernst zwischen ihnen werden", lautet die Einschätzung der Quelle. So würden sie sich nicht nur für dieselben Dinge interessieren, sondern hätten mittlerweile auch eine Menge gemeinsamer Freunde. Die Chemie zwischen den beiden stimme einfach.

Zudem würde Jacob seine Liebste stets in allen Dingen unterstützen – auch, wenn es um ihre aktuelle Diät gehe. "Rebel nimmt ihren Aufbruch zu einem gesünderen Leben sehr ernst [...]. Jacob ist in jederlei Hinsicht unglaublich unterstützend, wenn es um sie geht. Und ihre Freunde finden, dass sie wirklich nie glücklicher wirkte", plaudert der Insider weiter aus.

Rebel Wilson und Jacob Busch

Rebel Wilson und ihr Freund Jacob Busch an Halloween 2020

Rebel Wilson und Jacob Busch im Oktober 2020

