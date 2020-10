Erst vor wenigen Wochen überraschte Rebel Wilson (40) ihre Fans mit einer wunderschönen Neuigkeit: Die Pitch Perfect-Darstellerin ist wieder in festen Händen und hat ihr Herz an den Unternehmer Jacob Busch (29) verschenkt. Seitdem zeigen sich die zwei immer wieder turtelnd im Netz und schweben ganz offensichtlich auf Wolke sieben. Wie gut es wirklich bei dem Paar läuft, verriet jetzt ein Insider: Bei Rebel und Jacob stimmte einfach von Anfang an die Chemie!

Eine Quelle gab vor wenigen Tagen gegenüber People preis, dass die 40-Jährige mit ihrem Partner einen richtigen Glücksgriff gemacht hat. "Jacob verwöhnt sie nach Strich und Faden", so der Informant vielsagend. Beide würden einfach auf derselben Welle reiten: "Sie genießen dieselben Dinge. Man kann wirklich sagen, dass sie viel Spaß zusammen haben und gern ihre gemeinsame Zeit zusammen verbringen."

Doch wie lange läuft da schon was bei dem Pärchen? Erst kürzlich hatte ein Insider Us Weekly verraten, dass sich Rebel und Jacob bereits seit 2019 daten. Durch die derzeitige Gesundheitslage konnte sich das Duo in diesem Jahr zwar einige Monate nicht sehen, hielt aber dennoch während dieser Zeit Kontakt – was sich letztendlich ganz offensichtlich ausgezahlt hat.

Anzeige

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch und Rebel Wilson

Anzeige

Instagram / jacobpbusch Jacob Busch und Rebel Wilson in Monaco 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrem Partner Jacob Busch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de