Jade Übach (26) stellt sich dem Beziehungstalk! Seit Sommer dieses Jahres ist die Bachelor in Paradise-Beauty in festen Händen. Nach gescheiterten Flirts mit Serkan Yavuz (27) und Filip Pavlovic (26) in der Kuppelshow hat Jade in ihrem Liebsten offenbar den Richtigen gefunden. Öffentlich gezeigt hat das Bachelor-Girl den Mann an ihrer Seite allerdings noch nicht. Lediglich seine Arme oder sein Oberkörper tauchte auf Kuschel-Clips ab und zu mal auf. Doch warum macht die Blondine überhaupt so ein Geheimnis aus ihrer Beziehung?

In einem Q&A auf Instagram stand die 26-Jährige ihren Followern Rede und Antwort und verriet, warum sie ihren Freund nicht öffentlich zeigt. "Instagram kann einfach so böse sein, weil Menschen sich hinter Fake-Profilen verstecken und bescheuerte Nachrichten verfassen, um andere zu ärgern", erklärte sie. Zwar könne sie die fiesen Bemerkungen ganz gut wegstecken, habe aber einfach keine Lust auf den Hate im Netz. "Die Erfahrungen haben wir beide in den letzten Wochen schon gemacht", betonte sie. Ihrer Meinung nach habe sie einen guten Weg gefunden, ihr Beziehungsleben zu genießen und würde ihre Liebe außerdem nicht komplett verstecken.

Doch wie haben sich Jade und ihr Mr. Right eigentlich kennengelernt? Auch das verriet die einstige Big Brother-Bewohnerin in der Fragerunde: "Er war mit seinen Jungs übers Wochenende in Kölle... Wir waren auf der gleichen Grillparty, aber da haben wir uns gar nicht unterhalten." Später seien sie dann noch in einer Bar gewesen und nach dem ein oder anderen Gläschen Wein habe es "geprickelt".

Instagram / jadebritani Jade Übach, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / jadebritani Jade Übach, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / jadebritani Jade Übach, Influencerin

