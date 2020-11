Damit wäre die Vorstellung der Kleinen also komplett! Im September gab es bei Familie Özgenç allen Grund zur Freude: Ex-Bachelor-Girl Lina und ihr Mann Erdem konnten Elin, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, auf der Welt begrüßen. Seitdem teilt die Blondine immer wieder süße Aufnahmen ihrer kleinen Tochter. Das Gesicht blieb auf den Schnappschüssen aber immer gänzlich verdeckt. Bis jetzt: Lina kuschelt mit ihrem kleinen Mädchen vor der Kameralinse – und das ganz ohne Versteckspiel.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die einstige Flirtshow-Teilnehmerin jetzt ein Video, auf dem sie mit ihrem Nachwuchs an einem Hafen steht. Um Elin vor dem Wind zu schützen, hat ihre Mutter ihr nicht nur eine Mütze aufgesetzt, sondern sie auch in einen dicken, braunen Flauschmantel gesteckt. Während Lina das Baby fest an sich drückt und ihm liebevoll einen Schmatzer auf die Backe gibt, können die Fans endlich einen Blick auf das Gesicht des Kindes werfen – denn Elin guckt ganz neugierig in Richtung Kamera.

Doch warum hat sich Lina wohl dazu entschieden, ihren Nachwuchs jetzt im Netz zu zeigen? Schon vor der Geburt hatte sie verraten, wie ihr Plan im Bezug auf dieses Thema aussieht. "Ich glaube, die erste Zeit eher nicht – und dann mache ich das nach Gefühl", betonte sie damals in einer Story.

