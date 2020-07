Wird Lina Özgençs Community ihr Kind nach der Geburt zu Gesicht bekommen? Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin erwartet momentan ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Mann Erdem Özgenç. Ihre Schwangerschaft dokumentiert die gebürtige Hannoveranerin fleißig im Netz und versorgt ihre Fans regelmäßig mit den neusten Updates zu diesem Thema. Doch wie sieht das aus, wenn ihr Baby auf der Welt ist? Wird sie es auf Social Media zeigen?

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan wissen, ob die 25-Jährige ihr Kind in der Öffentlichkeit präsentieren wird. Daraufhin antwortete sie: "Ich glaube, die erste Zeit eher nicht und dann mache ich das nach Gefühl." Neben der Privatsphäre ihres Kindes wolle sie zunächst auch ihre eigene etwas mehr berücksichtigt wissen. Aus diesem Grund möchte die Auswanderin auch weiterhin nicht verraten, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich genau befindet: "Ich finde, das ist etwas sehr Privates und ich will nicht, dass sich jeder draußen ausrechnen kann, wann mein Baby zur Welt kommen soll." Sie wolle einfach vermeiden, ständig Nachfragen zu erhalten, ob ihr Kind schon das Licht der Welt erblickt habe.

Wie lange es noch zur Geburt dauern könnte, ist zudem auch schwer abzuschätzen. Bislang gab die Studentin nur bekannt, die Hälfte ihrer Schwangerschaft schon hinter sich zu haben. Inzwischen hat sie zwar einen deutlich erkennbaren Babybauch, doch bis zur 20. Woche schien ihre Figur fast unverändert.

Instagram / linakk Erdem und Lina Özgenç im Dezember 2019 in Barcelona

Instagram / linakk Lina Özgenç im Mai 2020 in Ankara

Instagram / linakk Erdem Özgenç im August 2019



