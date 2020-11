Diese zwei reisten zusammen schon um die halbe Welt! Allein in einem Jahr waren Bibi (27) und Julian Claßen (27) in 17 unterschiedlichen Länder unterwegs. Aber die beiden Webstars machten dabei nicht nur Urlaub, sondern sammelten auch Material für ihre YouTube-Videos. Sie trafen auf ihrer Reise nämlich einige Promis – wie Ed Sheeran (29), Miley Cyrus (27) und David Guetta (53). Dabei waren die meisten Treffen keine langweiligen Meet-and-Greets, sondern ganz private Treffen. Zum Beispiel durften sie Sänger Jason Derulo (31) in seiner riesigen Villa in Los Angeles besuchen.

Wie Bibi und ihr Mann in ihrem Podcast "Das ist ja Claße(n)" erzählen, trafen sie den "Take You Dancing"-Interpreten ganz privat in seiner Luxus-Villa. Das Kuriose dabei: Jason war noch nicht da, als das Ehepaar eintraf. Die Influencer warteten zunächst in der opulenten Küche des Weltstars – und um sich die Langeweile zu vertreiben, spielten sie Tischtennis in seinem Keller! Als sie den Sänger dann endlich kennenlernen durften, seien sie ganz begeistert gewesen. "Er ist auf eine professionelle Art sehr freundlich", erzählt Julian im Podcast.

Natürlich hat das Duo den Besuch per Kamera festgehalten: In einem Vlog auf YouTube sieht man Bibi ganz entspannt mit dem Superstar im Garten Basketball spielen – kurz danach zeigt Jason den beiden dann auch noch sein hauseigenes Tonstudio! Insgesamt sei das Paar sehr begeistert gewesen von diesem besonderen Treffen.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen im September 2017

Instagram / jasonderulo Jason Derulo im Oktober 2020

