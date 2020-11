Bei Zara McDermott zahlt sich das Sportprogramm definitiv aus! Während ihrer Teilnahme an der britischen Version von Love Island im Jahr 2018 posierte die Reality-TV-Bekanntheit noch mit deutlich mehr Kilos auf den Hüften vor der Kamera. Nach dem Finale startete das Model allerdings eine radikale Diät – mit Erfolg. Bereits im Mai zeigte sich die Beauty sexy im Netz. Mit neuen Aufnahmen zieht Zara nun erneut alle Blicke auf sich!

Dass Sport mittlerweile zu Zaras täglicher Routine gehört, dürfte inzwischen kein Geheimnis mehr sein. Kürzlich teilte die Beauty via Instagram einen neuen atemberaubenden Anblick ihrer Traumfigur. Nach einem schweißtreibenden Work-out posierte die Blondine in Leggings und Sport-BH vor dem Spiegel – dabei kam auch ihre XXS-Taille samt durchtrainiertem Sixpack zum Vorschein.

Dabei weiß Zara ihren Body nicht nur in Sportkleidung perfekt in Szene zu setzen, vor wenigen Tagen postete die Britin ein Spiegelselfie in einem engen Lederkorsett. Und neben ihrer blonden Wallemähne und der prallen Oberweite fällt erneut die schmale Körpermitte auf. Zaras Fans sind begeistert: "Du bist so wunderschön!" und "Wow, was für eine Figur!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Zara McDermott, einstige "Love Island"-Bekanntheit

Zara McDermott, Reality-Star

Zara McDermott, britischer TV-Star

