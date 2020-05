Was für ein atemberaubender Anblick: Zara McDermott überrascht mit einem Traumkörper! Der "Made in Chelsea"-Star scheint sich pudelwohl in seiner Haut zu fühlen. Das war nicht immer so. Während Zaras Auftritt bei der englischen Version von Love Island 2018 hatte sie deutlich mehr auf den Rippen und wirkte nicht so happy darüber. Jetzt präsentierte sich die Reality-TV-Darstellerin sexy im Netz und brachte so ihre Fans zum Schwitzen.

Nur mit einem schwarzen BH und einem Höschen bekleidet, schaut die 23-Jährige auf ihren Instagram-Bildern verführerisch in die Kamera. Im Hintergrund sieht man ihren Kleiderschrank – das dürfte allerdings den wenigsten Followern aufgefallen sein. Bei der Blondine weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. "Ein Leben in Loungeunderwear", schrieb die Influencerin zu ihrem Post. Mit dem Unterwäschelabel hat sie anscheinend eine Kooperation laufen. Was man nicht sieht: Hinter diesem heißen Schnappschuss steckt eine echte Diät-Erfolgsstory. Nach ihrer Teilnahme bei "Love Island" speckte Zara stolze zehn Kilo ab.

In ihrer Insta-Story verriet die Schönheit erst kürzlich, wie sie es geschafft hat, so viel Gewicht zu verlieren. Sie achte nun besonders auf eine gesunde Ernährung: "Ich zähle keine Kalorien mehr, ich achte auf die Nährstoffe, die ich zu mir nehme."

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im April 2020

