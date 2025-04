Zara McDermott teilt Story mit Louis' Tattoo im Hintergrund

Machen Zara McDermott (28) und Louis Tomlinson (33) ihre Romanze etwa mit einem subtilen Hinweis öffentlich? Auf Instagram teilt Zara ein Bild von einem Date in Malibu. Darauf ist leckeres Essen abgelichtet – und im Hintergrund lässt sich ein markantes Kreuz-Tattoo auf einem Arm erkennen, das zu keinem Geringeren als Louis gehört. Schon seit Wochen wird über die Beziehung des Ex-One-Direction-Sängers und der Reality-TV-Bekanntheit spekuliert. Ob dies die Gerüchte endlich bestätigt?

Wie sich die beiden genau kennenlernten, ist bisher nicht bekannt. Es wird allerdings vermutet, dass Louis' Schwestern Daisy und Phoebe Tomlinson eine Rolle gespielt haben könnten. Eine Person befürwortet die vermeintliche neue Beziehung aber ganz und gar nicht: Zaras Ex Sam Thompson (32). "Ich habe Angst davor, wie es jetzt weitergeht", verriet er in seinem Podcast "Staying Relevant" und gab Einblicke in seine Gefühlslage.

Zara und ihr "Made in Chelsea"-Partner Sam trennten sich Ende vergangenen Jahres. Der Grund für das Liebes-Aus nach fünf gemeinsamen Jahren soll laut The Sun ein Vorwurf der Schauspielerin gewesen sein, dass Sam die Beziehung nicht priorisiert habe. Insider aus dem Bekanntenkreis der beiden erklärten: "Sie sind beide auf ihre Art egoistisch und wollen als Individuen im Geschäft erfolgreich sein – aber das hat natürlich seinen Preis."

Instagram / zara_mcdermott Essen und Louis Tomlinsons tätowierter Arm, Arpil 2025

Getty Images Sam Thompson und Zara McDermott, April 2024

