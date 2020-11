Melissa Damilia (25) weicht Artikeln über ihre Person aus! Im Herbst 2019 wurde die Brünette einem breiteren Publikum bekannt: Durch ihre Teilnahme an Love Island mauserte sie sich schnell mit ihrer lieben und sensiblen Art zum Publikumsliebling. Wenig später sah man sie im Format Kampf der Realitystars. Und nun darf Melissa als Bachelorette eifrig Rosen verteilen. Keine Frage, sie steht längst im Fokus der Öffentlichkeit – doch wissen, was die Presse so über sie schreibt, will Melissa lieber nicht!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 24-Jährige den neugierigen Fragen ihrer weiter anwachsenden Social-Media-Community. Dabei hakte ein Follower direkt mal nach, wie Melissa mit schlechter Presse umgehe. "Ich lese mir nichts durch", lautete die klare Antwort der Influencerin. Sollte ihr doch mal etwas Negatives über sich zu Ohren kommen, wisse sie jedoch auch angemessen zu reagieren: "Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, habe ich gelernt. Man kann's nicht allen recht machen", erklärte sie.

Nun ja, bisher erlaubte sich Melissa während ihrer Bachelorette-Staffel wohl keinen richtigen Patzer – allerdings ließen die Quoten (vielleicht gerade deshalb) eher noch zu wünschen übrig. Laut Quotenmeter konnte Melissa bis jetzt nur einen Marktanteil von 12,5 bis 13,9 Prozent erzielen – Gerda Lewis (27) hatte im Vorjahr immerhin einen Durchschnittswert von 15,5 Prozent.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Bachelorette

Instagram / melissadamilia Melissa im Dezember 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

