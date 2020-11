Ulrika Jonsson (53) hatte sich immer große Brüste gewünscht – als sie dann welche hatte, sei dieser Traum allerdings zum Albtraum geworden! Die schwedisch-britische TV-Moderatorin wurde ab 1989 vor allem als Wetterfee bekannt, führte durch verschiedene britische Gameshows und gewann 2009 die Celebrity Big Brother-Ausgabe. Dem Fernsehpublikum verdrehte sie in all den Jahren auch mit ihrem scheinbar perfekten Körper den Kopf. Doch so perfekt sei er für Ulrika gar nicht gewesen: Jahrelang habe die Blondine unter ihrer XXL-Oberweite gelitten.

Als pubertierendes Mädchen sei sie wegen ihrer kleinen Brüste noch gehänselt worden: "Ich sehnte mich nach einem anständigen Paar Brüste, ich betete sogar dafür", erinnerte Ulrika sich jetzt gegenüber The Sun. Mit 16 habe das enorme Brustwachstum begonnen – das Resultat sei aber völlig unerwartet gewesen: "Meine Gebete wurden zwar erhört, aber als ich auf meine beiden Panzerfäuste herunterblickte, stellte ich fest, dass ich möglicherweise ein bisschen zu viel gebetet habe", stellte sie über ihr damaliges L-Körbchen fest.

Durch die stark gewachsenen Brüste habe Ulrika sogar ein ungesundes Verhältnis zu ihrem Körper entwickelt und angefangen, ihn zu hassen. Denn ihr Dekolleté habe ihr auch unerwünschte Aufmerksamkeit von Männern und körperliche Schmerzen beschert: "Sie brachten mir Nacken- und Rückenschmerzen und betraten, wie ich immer scherzhaft sagte, zwei bis drei Minuten vor mir den Raum..." 2009 ließ die heute 53-Jährige sich ihren Busen verkleiner. Seitdem könne sie ihren Körper wieder lieben.

Getty Images Ulrika Jonsson im Februar 2003

Getty Images Ulrika Jonsson, Moderatorin

Getty Images Ulrika Jonsson im September 2010

