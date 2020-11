Willi Herren (45) hat die Dinge ein bisschen verdauen können! Aktuell stellen sich einige Promipaare dem ultimativen Treuetest in der Sendung Temptation Island V.I.P.. Willi und Jasmin Herren (41) meisterten das bisher ziemlich gut – bis die Blondine in der vergangenen Folge mit einem ihrer männlichen Mitbewohner über Willis Essverhalten plauderte. Der Ballermannstar verdrücke unter anderem manchmal ein komplettes Nutella-Glas. Zu viel der Worte für Willi! Er fühlte sich extrem gedemütigt und vorgeführt. Im Promiflash-Interview äußert er sich jetzt zu seiner Reaktion.

"Ich habe natürlich nur ein paar Ausschnitte des gesamten Gesprächs sehen können", erklärt Willi. Dabei sei es ihm so vorgekommen, als würde Jasmin seine Schokovorliebe abstoßend finden. Er selbst könne – oftmals auch aus Selbstschutz – über sein schwankendes Gewicht lachen, bei Jasmin verletze ihn das dann aber: "Ich weiß selbstverständlich, dass es jetzt nicht megasexy ist, wenn ich ein komplettes Nutella-Glas verköstige. [...] Wenn die eigene Frau das so sagt, dann ist einem das als Mann doch unangenehm." Insbesondere, wenn sie solche Äußerungen Fremden gegenüber tätige.

Mit etwas Abstand sei das Thema aber nur noch halb so wild für Willi. "Ich befand mich in einer Extremsituation, wo man so Einiges auf die Goldwaage legt", reflektiert er gegenüber Promiflash. Er habe sich in die Situation reingesteigert. "Aber ich habe wirklich lieber solche Lappalien sehen und hören müssen, als das, was die anderen Promis da mitmachen mussten", zieht er sein Fazit. Scheint also ganz so, als sei bei den Herrens schon längst alles vergeben und vergessen.

