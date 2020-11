Jessica Paszka (30) steht zu ihren Wohlfühlpfunden! Seit einigen Monaten schwebt die ehemalige Bachelorette mit Johannes Haller (32) auf Wolke sieben. Auf Ibiza versuchten die beiden lange Zeit, ihre Liebe geheim zu halten, was ihnen mehr oder weniger gut gelang. In dieser Zeit genossen sie nicht nur ihre Zweisamkeit, sondern offenbar auch die eine oder andere Schlemmerei. Das Resultat: Jessi hat zugenommen. Nun verriet die Beauty, wie viel Kilo genau die Waage mehr anzeigt.

"Ich habe mich vor Kurzem gewogen und tatsächlich seit August acht Kilo zugenommen", verriet die 30-Jährige während einer Fragerunde auf Instagram. Verwundert sei sie darüber aber nicht, immerhin habe sie es sich in den vergangenen Monaten richtig gut gehen lassen. "Es ist okay für das, was ich alles gegessen habe", betonte die Influencerin und erklärte zudem, eher die Tendenz zum Zunehmen als zum Abnehmen zu haben.

Nach Ansicht vieler Fans soll hinter der Gewichtszunahme jedoch ein besonders süßer Grund stecken: Sie vermuten, Jessi könnte schwanger sein. Ob ihr zuletzt gesichtetes Bäuchlein etwa doch nur ein Foodbaby war? So oder so – die Reality-TV-Bekanntheit fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut, wie ihr Strahlen unmissverständlich zeigt!

Jessica Paszka, Influencerin

Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

