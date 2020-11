Hat Jessica Paszka (30) ein süßes Geheimnis – oder doch nicht? Die ehemalige Bachelorette ist in einer überglücklichen Beziehung mit ihrem Ex-Show-Flirt Johannes Haller (32). Bei den beiden ist es so ernst, dass sie derzeit sogar nach einer gemeinsamen Immobilie in Johannes' Wahlheimat auf der Baleareninsel Ibiza suchen. Seit einigen Tagen kocht die Gerüchteküche hoch, dass die beiden noch einen ganz anderen Meilenstein ansteuern: Womöglich könnte die einstige Rosenlady schon in anderen Umständen sein! Eine neue Aufnahme auf Jessis Social-Media-Account befeuert das nochmals mehr – oder macht sich die Schönheit bloß einen Spaß aus den wilden Spekulationen?

Bei der Werbung für ihr neues Sport-Outfit, bestehend aus einem bauchfreien Oberteil und Leggings, scheint die Kölnerin auf Instagram bewusst darauf zu achten, ihren Bauch nicht gänzlich zu präsentieren. Mal filmt sie nur ihr Gesicht, mal winkelt sie die Beine so an, dass man ihre Körpermitte schlecht sehen kann und mal hält sie im Stehen sogar ihren Arm davor. Möchte sie damit einen möglichen Babybauch verstecken? Oder spielt sie bewusst mit den Spekulationen der Fans? Oder ist es nur ein Zufall? Das weiß nur Jessica.

In einer Instagram-Fragerunde, in der ein Fan wissen möchte, wie sie mit den momentanen Gerüchten umgeht, antwortet sie: Sie könne oft darüber schmunzeln, "allerdings gibt es manchmal Dinge, die man für sich genießen möchte. Auch, wenn es mal schöne Dinge sind, sei es eine neue Beziehung oder andere tolle Dinge."

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de