Pietro Lombardi (28) scheint noch nicht bereit für eine neue Beziehung zu sein. Vor wenigen Tagen machten der Sänger und seine Freundin Laura Maria ihr Liebes-Aus publik – ihre Beziehung scheiterte bereits nach nur wenigen Wochen. Ob der "Cinderella"-Interpret die Trennung schon verarbeitet hat? Nun klärt Pietro im Netz darüber auf, ob er sich schon eine neue Partnerschaft vorstellen kann.

Dies hatte ein neugieriger Follower in einem Q&A auf Instagram wissen wollen. Für den Musiker scheint es dafür aber noch zu früh zu sein: "Ich bin jetzt nicht so der Typ, der von Frau zu Frau hüpft, sag' ich ganz ehrlich", meint der 28-Jährige. "Jetzt bin ich gerade Single und alles, was kommt, soll kommen, wie es kommt", fährt Pietro fort. Offenbar braucht er Zeit, um sich auf eine neue Beziehung einzulassen – schließlich sei seit der Trennung von Ex-Frau Sarah Lombardi (28) auch eine lange Zeit vergangen: "Hat schon einen Grund, dass es knapp fünf Jahre gedauert hat."

Doch kann sich der Ex-DSDS-Juror ein Liebes-Comeback mit Laura vielleicht doch noch vorstellen? "Ich glaube, wenn beide Seiten wirklich wollen, wird es auch so kommen", lässt Pietro dazu im Netz verlauten.

Pietro Lombardi

Sarah Lombardi

Laura Maria

