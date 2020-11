Nicolas Puschmann (29) und Lars Tönsfeuerborn (30) bestätigen ihre Trennung nun selbst! Erst 2019 hatte sich die beiden TV-Stars in der RTL-Kuppelshow Prince Charming nicht nur kennen-, sondern auch lieben gelernt. Seitdem wirkten die beiden eigentlich unzertrennlich – am Sonntag verkündete Nicolas dann jedoch überraschend im Netz, dass er und Lars getrennt seien. Obwohl viele Fans zunächst vermuteten, dass es sich dabei nur um einen Scherz handelt, bestätigen die ehemaligen Turteltauben ihr Liebes-Aus nun beide ganz offiziell!

Via Instagram erklärt Nicolas: "Lars hat sich gestern von mir getrennt und damit geht unsere gemeinsame Liebesreise für mich völlig überraschend zu Ende." Er selbst habe an eine gemeinsame Zukunft mit seinem Ex-Freund geglaubt und sei deswegen nun "komplett überrumpelt". "Ich bin einfach sehr verletzt und muss nun mit der neuen Situation klarkommen", erklärt er.

Auch Lars bestätigt, dass er Nicolas den Laufpass gegeben hat – stellt dazu jedoch klar: "Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, keiner von uns hat sich etwas zu Schulden kommen lassen!" Er wolle die Trennung nicht in der Öffentlichkeit austragen – und richtet in seinem Post versöhnliche Worte an seinen Verflossenen: "Nicolas, ich danke dir für eine unvergessliche Zeit und für die starke Schulter in vielen Lagen. Was kommt, wird die Zukunft zeigen."

Anzeige

P. Hoffmann / Tristar Media / gettyimages. Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann beim "Prince Charming"-Public-Viewing

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann im November 2020

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn im Oktober 2020 auf Kreta

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de