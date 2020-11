Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) gehen in den USA einer britischen Tradition nach. Am Remembrance Day wird alljährlich am zweiten Sonntag im November nicht nur in Großbritannien, sondern im gesamten Commonwealth of Nations an ehemalige Soldaten erinnert. Während es den Gedenktag somit unter anderem auch in Kanada gibt, wird er in den USA normalerweise nicht zelebriert. Das haben Harry und Meghan nun jedoch geändert!

Wie People berichtet, besuchten die beiden britischen Royals am Sonntag den Nationalfriedhof in ihrer neuen Heimat Los Angeles und kamen so auch in den USA der Commonwealth-Tradition nach. Dem Anlass entsprechend präsentierte sich Meghan in einem knöchellangen, schwarzen Mantel – Harry trug einen dunklen Anzug, an dessen Jackett mehrere Abzeichen und eine Mohnblume angebracht waren. Letztere ist ein Symbol des Gedenkens, das von allen britischen Royals traditionellerweise am Remembrance Day getragen wird.

Auf dem Friedhof legte Meghan Blumen auf den Gräbern zweier Soldaten nieder, die sie selbst aus dem eigenen Garten gepflückt haben soll. Darüber hinaus brachte das Paar auch einen Blumenkranz mit, den die Worte zierten: "Zum Gedenken an die Männer, die ihr Leben zur Verteidigung ihres Landes geopfert haben. An alle, die gedient haben und dienen. Danke."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

