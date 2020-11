Seit einigen Wochen läuft die neue Staffel von The Masked Singer und die Fans sind schon wieder im absoluten Rateteam. Ganz besonders fällt in diesem Jahr das Skelett auf, das sich mit seiner Performance und seinem Gesang als absoluter Publikumsliebling herauskris­tal­li­sie­rt hat. Viele Supporter vermuten bereits Sarah Lombardi (28) unter der Maskerade – und nun könnte es ein neues Indiz für diese Annahme geben: Sarah scheint sich noch vor wenigen Stunden in einem Hotel aufgehalten zu haben!

In ihrer Instagram-Story hat die 28-Jährige nun zwei kurze Clips mit ihrem Sohn Alessio (5) geteilt. So weit, so unspannend! Schauen sich Fans die Sequenzen allerdings etwas genauer an, fällt auf, dass sich die Sängerin nicht bei sich zu Hause befinden kann. Der Fünfjährige spielt nämlich ziemlich ausgelassen auf einem blau-grünfarbenen Teppich mit Lego, der ganz und gar nicht an Sarahs Einrichtung erinnert. Außerdem haben sich die beiden ganz offensichtlich Essen bestellt, denn auf einer braunen Kommode mit integriertem Spiegel stehen einige To-go-Boxen aus Sty­ro­por. Die ganze Umgebung erinnert ziemlich an ein Hotel – es könnte also sein, dass sich die Beauty da kurz vor der Sendung versteckt, um nicht auf dem Weg zu "The Masked Singer" aufzufliegen.

Doch nicht nur dieses vermeintliche Indiz könnte sie bei "The Masked Singer" vermuten lassen. Schon in den vergangenen Sendungen wurden immer wieder Hinweise gestreut, die auf die brünette Beauty hindeuten. So sagte unter anderem das Skelett: "Wisst ihr, früher reichte es aus, einfach nur dazustehen. Ach, sah ich da noch gut aus. Doch die Zeiten haben sich geändert".

Anzeige

ProSieben/Willi Weber. Das "The Masked Singer"-Skelett

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im September 2020

Anzeige

Getty Images Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de