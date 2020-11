Ganz klar: Das Skelett ist der absolute Zuschauerliebling der aktuellen The Masked Singer-Staffel! So hat das schaurige Gestell bisher in jeder Promiflash-Umfrage seit der ersten Show vorne gelegen – kein Wunder bei dem Megagesang! Sowohl das Rateteam um Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44), als auch die Fans sind überzeugt, dass unter dieser Maske eine Profisängerin steckt. Doch welche Musikerin könnte das Skelett sein?

Bei keinem anderen Kostüm sind die "The Masked Singer"-Fans sich so sicher wie bei diesem – das zeigt das offizielle ProSieben-Voting: So sind ganze 70 Prozent der Fans (Stand 10. November, 8 Uhr) fest davon überzeugt, dass DSDS-Sternchen Sarah Lombardi (28) unter dem Skelett steckt! Damit lässt sie die Zweitplatzierte Mandy Capristo (30) weit hinter sich zurück – auf sie haben nur rund zehn Prozent getippt. Platz drei belegt Schlager-Queen Helene Fischer (36).

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Skelett-Indizien:

- Auf der Standuhr ist es 2:00 Uhr morgens

- Zwei Buchstaben an der Wand: Z und L

- sechs Totenkreuze

- Patientenakte "geheim"

- Kürbisse mit der Nummer 13 und 14

- Segelboot mit der Nummer 85

- Gruselzeugnis mit 37,17 bestanden

- "Wisst ihr, früher reichte es aus, einfach nur dazustehen. Ach, sah ich da noch gut aus. Doch die Zeiten haben sich geändert"

- "Der Spaß, der steht im Vordergrund. Und zur Belohnung gibt es Glückshormone"

- "Doch am Ende zählt für mich immer noch der persönliche Kontakt. Ich liebe es"

- "Trotz meiner wechselvollen Geschichte kann ich ziemlich charmant und wahrhaft romantisch sein"

- "Denn wer in mein Team will, muss die Fähigkeit haben, mich zu begeistern"

- "Also passt auf, ihr Geister der Nacht, vereint eure Stimme, denn ich will Spektakel und keine Nachahmung"

- "Bin ein bisschen lebendig, aber auch ein bisschen süß"

- "Gesucht und gefunden – aller guten Dinge sind drei"

- "Wer hat an der Uhr gedreht?"

- "Das Pendel – tick, tack – zeigt mir die Richtung"

- "Ich nehme jede Herausforderung an, denn die Zeit hält nur in Träumen an"

- "Mir wurde früh beigebracht, dass der echte Grusel von innen kommt"

- "Ich bin fokussiert, es bis zum goldenen Pokal zu schaffen"

ProSieben/Willi Weber Das Skelett bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Skelett

ProSieben/Willi Weber Das Skelett bei "The Masked Singer"

