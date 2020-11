Heute Abend werfen sich die verbliebenen acht Promis bei The Masked Singer wieder in ihre kunstvollen Kostüme – und die Zuschauer haben dabei vor allem eine Verkleidung ganz eindeutig zu ihrem Favoriten auserkoren! Bei kaum einem Kandidaten ist sich das Publikum schon derart sicher: Es vermutet unter dem Skelett keine Geringere als Sarah Lombardi (28). Kein Wunder – immerhin haute die Sängerin, die sich in hinter der Knochenmaske verbirgt, alle mit ihrer mordsmäßigen Performance um. Wegen der vermeintlich eindeutigen Tipps und der kraftvollen Stimme schaffte es das Skelett bei einer Umfrage unter Promiflash-Lesern jetzt an die Spitze!

Klar, die Knochenfrau passt perfekt zum vergangenen Halloween-Fest und sieht dank ihres filigranen Kopfschmucks schaurig-schön aus. Das ausschlaggebende Argument für das Skelett bei der Abgabe der Votes dürfte aber eindeutig die Stimme der sich darunter verbergenden Sängerin sein: Über die Hälfte der 1.370 Promiflash-Umfrageteilnehmer, nämlich 53 Prozent (728 Stimmen, Stand: 3. November, 14:40 Uhr), stimmten für die weiße Bühnengestalt. Nicht wirklich knapp dahinter, aber immerhin auch mit 190 Stimmen, findet sich das Nilpferd im Tutu ein, das sich nach der ersten Gesangsperformance als männlicher Ballerino herausstellte. Ob sich aber wirklich TV-Koch Nelson Müller (41), Sänger Bürger Lars Dietrich (47) oder Sasha (48) darunter befindet, müssen die Zuschauer noch abwarten.

Auf den hinteren Plätzen befindet sich nach dem Influencer-Alpaka und dem Frosch schließlich die Katze mit lediglich zwölf Stimmen. Wenn die User Recht behalten, wird das Schmusetier also heute Abend demaskiert. Dessen Stimme klang in den ersten beiden Folgen nach der einer Grande Dame – dabei tippte das Rateteam unter anderem auf Vicky Leandros (68), Uschi Glas (76) oder Judith Williams (48).

© ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Skelett

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Nilpferd

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Katze

