Oh, là, là! Evelyn Burdecki (32) hat wohl einen heimlichen Schwarm. Die Blondine legte im TV bislang eine steile Karriere hin: Vor sieben Jahren war sie erstmals in der Show Take Me Out zu sehen – heute sitzt sie in der Supertalent-Jury neben Kult-Juror Dieter Bohlen (66). Doch Evelyn hat noch Großes vor. Unter anderem möchte die Reality-Queen als Schauspielerin vor der Kamera stehen: Ein Film-Kuss mit Elyas M'Barek (38) würde dem Ganzen die Krone aufsetzen!

Das verrät sie im Interview mit Gala. Sie habe noch lange nicht alles erreicht – und den einen oder anderen Traum, den sie sich gerne erfüllen würde. "Ich würde wahnsinnig gerne einen Disney-Film synchronisieren", verrät die TV-Persönlichkeit. Doch damit nicht genug: "Und schauspielern – eine Knutsch-Szene mit Elyas M'Barek wäre der Wahnsinn", schwärmt die 32-Jährige. Scheint so, als habe die Promi-Dame eine Schwäche für den Frauenschwarm.

Dass Elyas voll in Evelyns Beuteschema fällt, hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt. Auch ihr Ex-Freund Domenico De Cicco (37) besticht durch seinen durchtrainierten Body, südländisches Aussehen und einen charmanten Dreitagebart. Das Paar trennte sich vor über zwei Jahren.

TVNOW / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki, TV-Persönlichkeit

Bieber, Tamara/ActionPress Elyas M'Barek, Schauspieler

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-Star

