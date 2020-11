Rebel Wilson (40) spricht über ihre große Bodytransformation. Die Schauspielerin stellte sich Anfang des Jahres einer besonderen Herausforderung: Sie wollte abnehmen und ihr Wunschgewicht von 75 Kilogramm erreichen. Das Ziel verfolgt sie seitdem mit eiserner Motivation und ungebrochenem Willen. Auf vielen Schnappschüssen im Netz wird deutlich, dass die Hollywoodschönheit über die vergangenen Monate schon einiges an Gewicht verloren hat. In einem Interview gibt Rebel nun Einblicke in ihren neuen Lebensstil.

"Dieses Jahr dachte ich mir: Es ist das Jahr der Gesundheit, weil ich im März 40 wurde und ich habe mich nie wirklich auf meine Gesundheit konzentriert, was wohl offensichtlich war", erklärt sie nun in der Show von Schauspielkollegin Drew Barrymore (45) am Dienstag. Durch ihr geschäftiges Leben habe sie kaum auf ihre Ernährung geachtet und viel Zucker zu sich genommen. Gleichzeitig sei das Essen eine Art Ausgleich zu dem Trubel gewesen. "Es gab viel Stress und ich denke, mein Weg damit umzugehen, war Donuts zu essen", erinnert sie sich in The Drew Berrymore Show zurück.

In dem Interview gibt Rebel aber auch ein Update, wie es um ihre Diät steht: "Ich habe jetzt ungefähr 18 Kilogramm dieses Jahr verloren und ich will noch mehr abnehmen." Sie habe nun das Gefühl, sich viel gesünder zu ernähren und ihr Leben unter Kontrolle zu haben.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson an einem Strand in Mexiko

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, September 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de