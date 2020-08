Rebel Wilson (40) ist weiterhin auf dem Diät-Trip! Die Schauspielerin arbeitet seit Anfang des Jahres fleißig an ihrem Body. Seit Monaten purzeln bei ihr die Pfunde. Ihren Follower gibt sie im Netz immer wieder Updates, in denen sie ihnen ihre neuen Kurven präsentiert. Auch auf einem neuen Foto posiert sie für ihre Community und macht klar: Sie ist immer noch hoch motiviert!

Mit den Händen in die Hüfte gestemmt setzt sich Rebel für ihren neuesten Instagram-Post in Szene. Ob die Blondine wieder eine Sportsession unternommen hat, so tatkräftig, wie sie auf dem Pic aussieht? In den vergangenen Wochen zeigte sie sich auf ihrem Kanal immer mal wieder in ihrem Fitnessoutfit und beim fleißigen Sporteln. So oder so – ihren Fans gefällt der Schnappschuss wieder einmal und so drücken sie über 150.000 Mal den Like-Button.

Dass die Pitch Perfect-Darstellerin trotz ihres Gewichtsverlusts immer noch nicht am Ziel ist, machte sie bereits vor einiger Zeit klar: Ihr Wunsch ist es nämlich, auf 75 Kilogramm zu kommen. Bei ihrem Weg zum persönlichen Traumkörper ist ihr Freund und Personal Trainer Jono Castano stets an ihrer Seite, um sie zu unterstützen.

Rebel Wilson im August 2020

Rebel Wilson im Juli 2020

Rebel Wilson und Jono Castano in Sydney

