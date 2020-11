Scarlett Johansson (35) gewährte jetzt einen Blick auf ihren Ehering! Ende Oktober wurde öffentlich: Die Schauspielerin und ihr Partner Colin Jost (38) haben sich klammheimlich das Jawort gegeben! Das verkündete das Paar jedoch nicht selbst, die Bekanntgabe der Riesenüberraschung hatte die "Marriage Story"-Darstellerin einer gemeinnützigen Organisation überlassen. Jetzt ließ sich die Sängerin erstmals öffentlich mit ihrem neuen Schmuckstück am Finger blicken: Fotografen lichteten Scarletts Ehering ab!

Am vergangenen Montag erwischten Paparazzi die 35-Jährige mit dem Schmuckstück während eines Spaziergangs durch New York. In einem lässigen Outfit, bestehend aus grauem Kapuzenpullover, Jeans und Sonnenbrille, stolzierte die Mutter durch Manhattan. Das Auffälligste an ihrem Look war zweifelsohne der Ehering, den sie am Finger trug. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, gewährt die Beauty freie Sicht auf ihren klassischen, schlichten Goldring.

Seit ihrer heimlichen Hochzeit halten sich die einstige Sexiest Woman Alive und ihr Ehemann mit öffentlichen Statements zurück. Die Verkündung der Eheschließung überließen sie einem Wohltätigkeitsverein, der sich um hilfsbedürftige Senioren kümmert. Die Eheleute wollten damit bewusst der Organisation Aufmerksamkeit schenken, um Spenden zu generieren. "Ihr Hochzeitswunsch ist es, gefährdete, älterere Leute in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen", hieß es in der Erklärung des Vereins auf Instagram.

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost bei den Emmy Awards in Los Angeles

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Getty Images Scarlett Johansson bei den Oscars im Jahr 2015

